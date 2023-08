Après Matteo Jorgenson, la Jumbo-Visma vient d’annoncer l’arrivée d’un jeune coureur talentueux en provenance d’Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers continue de perdre des coureurs en vue de la saison prochaine. Après les départs Sivakov, Geoghegan Hart ou encore Martinez, Ben Tulett s’est engagé avec la Jumbo-Visma pour deux saisons. À 21 ans, Tulett a déjà montré qu’il avait un gros potentiel. Il a remporté le prologue et le classement final du Tour de Norvège 2023 et une étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali l’an dernier. Il a également terminé deuxième du Tour de Hongrie cette année.

And the answer is… 𝗕𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗹𝗲𝘁𝘁 He has signed a two-year contract with our team. Welcome, Ben! 💪 Read more on our website. 🔗 https://t.co/TQvJaOM6c2 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 17, 2023

Ben Tulett :

« Cela me rend fier de porter le maillot Jumbo-Visma à partir de la saison prochaine. À mes yeux, c’est la meilleure équipe de notre sport. Je suis donc très motivé pour en faire partie. J’ai hâte au premier camp d’entraînement et à la première course. Je veux évoluer en tant que coureur de courses par étapes. Cette équipe a remporté le Giro d’Italia et le Tour de France cette année. Je veux apprendre des coureurs expérimentés et les spécialistes de l’équipe qui y ont contribué. Ce sera un voyage de découverte passionnant. Je suis reconnaissant à l’équipe de la confiance qu’elle m’accorde ».