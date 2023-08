Après trois saisons au sein de l’équipe Ineos Grenadiers, Daniel Felipe Martinez s’est engagé avec une autre équipe World Tour pour 2024.

Après Pavel Sivakov et Tao Geoghegan Hart, l’équipe Ineos Grenadiers va perdre Daniel Felipe Martinez à l’issue de la saison 2023. Le grimpeur colombien s’est engagé avec la Bora-Hansgrohe pour 2024. Arrivé en 2021 chez Ineos, Martinez n’aura pas réussi à endosser le rôle de leader sur les Grands Tours, mais a tout de même remporté le Tour du Pays Basque en 2022 et le Tour d’Algarve il y a quelques mois.

Daniel Felipe Martínez will join BORA – hansgrohe from the new season on. The overall winner of the Itzulia Basque Country ('22) and the Critérium du Dauphiné ('20) brings with him the experience of nine Grand Tours.#BORAhansgrohe #newseason #season2024 #procycling pic.twitter.com/Hi1s2Bm11I

