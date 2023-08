Après trois saisons au sein de la formation Eolo-Kometa, Lorenzo Fortunato vient de signer avec une équipe World Tour pour 2024.

Après les arrivées de Max Kanter et d’Ide Schelling, l’équipe Astana Qazaqstan continue de se renforcer pour la saison prochaine. L’Italien Lorenzo Fortunato (27 ans) a signé un contrat de deux ans avec l’équipe kazakhe. Vainqueur d’étape au sommet du Monte Zoncolan sur le Giro en 2021, Fortunato est un excellent grimpeur qui a également remporté le classement général du Tour des Asturies cette saison.

Lorenzo Fortunato :

« Je suis vraiment heureux de rejoindre l’équipe Astana, l’équipe avec une grande histoire, qui a remporté les trois Grands Tours avec différents coureurs. J’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et j’espère continuer à y progresser comme je l’ai fait au cours des trois dernières années. Je suis sûr qu’avec un calendrier plus important que j’aurai dans l’équipe Astana Qazaqstan, j’aurai plus d’opportunités de faire mes preuves en tant qu’assistant d’équipe et en tant que coureur qui peut faire des résultats. Je suis vraiment reconnaissant pour cette possibilité de faire un pas dans le WorldTour et j’espère payer cette confiance dans les prochaines années. »

Alexandr Vinokurov, directeur général de l’équipe Astana

« Avec tous les résultats que Lorenzo a déjà obtenus, il semble que le moment soit venu pour lui de passer au WorldTour et je pense qu’il est le coureur qui peut faire un sérieux pas en avant dans sa carrière dans notre équipe. On voit en Lorenzo un coureur qui peut se battre pour un bon résultat dans les courses par étapes d’une semaine, mais aussi dans les classiques d’une journée. En même temps, il a une expérience impressionnante dans le Giro d’Italia où il a déjà obtenu une victoire importante sur Zoncolan. Eh bien, j’ai hâte de voir Lorenzo dans l’équipe Astana Qazaqstan et je suis sûr que cette décision pourrait être un succès à la fois pour le coureur et pour l’équipe ».