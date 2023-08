Un Renfort de Taille pour Q36.5

L’équipe Q36.5 Pro Cycling Team annonce l’arrivée du coureur belge Frédérik Frison, 31 ans, doté d’une grande expérience, pour les deux prochaines saisons, jusqu’en 2025.

Un Atout Polyvalent

Reconnu comme un solide coureur complet, Frison est aussi doté d’une détermination sans faille et d’une stratégie aiguisée. Sa profonde connaissance des dynamiques du peloton et sa capacité à exceller sur divers terrains en font un renfort précieux. Il sera notamment attendu lors des classiques et des courses par étapes.

Nouveau Départ pour Frison

Après huit saisons passées sous les couleurs d’une formation belge, Frison a ressenti le besoin de tourner la page : « L’équipe Q36.5 m’a séduit dès le début. Après 8 ans au sein de la même équipe, c’est le bon moment pour un nouveau chapitre. Je suis impatient de découvrir cette nouvelle ambiance et de retrouver certains de mes anciens coéquipiers », confie-t-il.

Au fil de sa carrière, Frison a brillé lors des courses d’un jour prestigieuses, montant sur plusieurs podiums et participant aux trois Grands Tours. Son rôle crucial en tant que soutien pour ses coéquipiers, aussi bien dans les étapes que pour le classement général, ne fait que renforcer sa valeur pour sa nouvelle équipe.

Des Ambitions Partagées

Doug Ryder, directeur général de Q36.5 Pro Cycling Team, exprime son enthousiasme : « Nous sommes ravis d’accueillir Frédérik. Sa passion pour la course, sa loyauté et son engagement s’alignent parfaitement avec nos valeurs. Surtout dans les classiques difficiles, il a montré qu’il savait être à la hauteur. »

Frison rejoint ainsi l’équipe suisse pour la saison 2024, aux côtés de la récente recrue, l’Italien Giacomo Nizzolo. Ces renforts promettent une saison riche en succès pour l’équipe Q36.5 Pro Cycling Team.