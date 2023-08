Vainqueur d’étape sur le Renewi Tour, le sprinter australien Sam Welsford va changer d’équipe dès la saison prochaine.

Quelques jours après son premier succès en World Tour sur le Renewi Tour, Sam Welsford s’est engagé avec la Bora-Hansgrohe pour 2024. Le sprinter australien de la dsm-firmenich réalise une bonne saison 2023 avec déjà quatre victoires à son actif, dont le Grand Prix Criquielion début mars. À 27 ans, Welsford viendra renforcer la Bora dans les sprints, alors que Sam Bennett devrait quitter l’équipe à l’issue de la saison.

« Je suis très excité de rejoindre Bora-Hansgrohe et de travailler avec leur incroyable staff et leurs coureurs. Je veux franchir une nouvelle étape dans ma carrière de sprinteur. J’ai hâte de me développer et de porter le maillot au sommet. »

Sam Welsford will join BORA – hansgrohe from 1st January and strengthen the team’s sprinter group. The Australian is currently riding in his second WorldTour season and proved his sprinting abilities just a few days ago at the Renewi Tour.#borahansgrohe #newseason #procycling pic.twitter.com/9c1t6i3aUW

