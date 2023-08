Sam Welsford (dsm-firmenich) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Renewi Tour. Au terme de cette quatrième étape, longue de 179,4 km entre Beringen et Peer, le coureur australien a fait parler sa pointe de vitesse et s’est imposé au sprint. Il devance Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Welsford signe sa quatrième victoire de la saison, la neuvième pour la dsm-firmenich. Tim Wellens (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général.

