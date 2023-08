Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Renewi Tour, anciennement Tour du Benelux. Le Belge de 25 ans a fait parler sa pointe de vitesse et s’est facilement imposé au sprint devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Olav Kooij (Jumbo-Visma). Jasper Philipsen signe sa dixième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général. Gêné par la chute de Sam Welsford (dsm-firmenich) dans le final, Arnaud Démare (Arkéa-Samsic) n’a pas pu disputer le sprint.

1 minute recap of the first stage of the Renewi Tour, from Blankenberge to Ardooie, won by @JasperPhilipsen.#RenewiTour pic.twitter.com/EbktdZTBxz

— Renewi Tour (@RenewiTour) August 23, 2023