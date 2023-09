À 35 ans, Gorka Izagirre retrouvera son frère Ion dès l’an prochain au sein de l’équipe Cofidis, avec laquelle il s’est engagé pour une saison.

Un Izagirre peut en cacher un autre ! Après Ion arrivé en 2022, Gorka va rejoindre l’équipe Cofidis en 2024. Âge de 35 ans, le Basque a disputé toute sa carrière en UCI World Tour sous les couleurs d’Euskatel-Euskadi (2010-2013), de Movistar (2014-2017, 2022-2023), de Bahrain Merida (2018) et d’Astana (2019-2021). Le natif d’Ormaiztegi a disputé 19 Grands Tours dans sa carrière et aura un rôle d’équipier au sein de la formation nordiste.

Gorka Izagirre :

« Je suis vraiment content de ce nouveau challenge. Le ressenti que j’ai eu avec les membres du staff est très bon. Pour moi, il s’agit d’une nouvelle équipe, d’un nouveau pays, d’une nouvelle langue et je ferai tout pour être à la hauteur. Ion m’a dit que du bien sur cette équipe et c’est un plaisir d’en faire partie à mon tour. Je connais bien les coureurs et les membres du staff espagnols de l’équipe. Mon objectif, ce sera d’aider les leaders de l’équipe à briller et à tout faire pour qu’ils remportent un maximum de victoires. »

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis :

« L’arrivée d’un coureur aussi expérimenté que Gorka Izagirre est une plus-value incontestable pour l’équipe et pour nos jeunes loups. Le parcours et le palmarès de Gorka parlent pour lui et nous garantissent un nouveau pas en avant dans le circuit UCI World Tour. Gorka et Ion ont toujours brillé quand ils ont eu l’occasion de porter le même maillot et je suis convaincu qu’ils vont nous régaler avec le maillot Cofidis. Gorka sera aussi un précieux équipier de Guillaume Martin sur les courses par étapes et sur les grandes courses d’une journée. Son professionnalisme et son endurance de motivation seront autant d’atouts pour permettre à l’équipe Cofidis de franchir un nouveau cap ! »