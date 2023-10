Alors que Mark Cavendish vient de prolonger son contrat avec Astana, Michael Morkov rejoindra le sprinter britannique en 2024.

À 38 ans, Michael Morkov va quitter la Soudal Quick-Step à l’issue de la saison. Le Danois s’est engagé pour une saison avec Astana Qazaqstan Team. Il va donc retrouver Mark Cavendish, qui vient de prolonger son contrat, avec qui il a partagé deux saisons chez Quick-Step en 2021 et 2022. Morkov aura pour rôle de lancer Mark Cavendish dans les sprints et visera également un titre de champion olympique sur le Madison.

La réaction de Michael Morkov :

« Je suis vraiment excité de rejoindre l’équipe Astana Qazaqstan en 2024, c’est une équipe qui vit un énorme développement, et je suis honoré d’y arriver au bon moment. Et bien sûr, je suis heureux de retrouver mon ancien coéquipier Mark Cavendish pour poursuivre de nouvelles victoires pour lui, mais aussi pour Astana. En plus, l’année à venir est une année olympique et j’ai une grande ambition de me battre à nouveau pour la médaille d’or sur le Madison. L’équipe est prête à me fournir un bon soutien dans la poursuite de ce rêve et j’en suis vraiment reconnaissant. En général, je suis heureux et prêt à apporter toute mon expérience dans le cyclisme pour aider l’équipe à atteindre ses plus grands objectifs tout au long de la saison prochaine ».

Alexandr Vinokurov, directeur général d’Astana Qazaqstan :

« Michael est un vrai professionnel et nous le connaissons comme l’un des meilleurs coureurs de tête du peloton moderne. Son expérience et sa vision de la course sont inestimables, et ce type de coureur est exactement ce dont notre équipe a besoin pour constituer le groupe de sprint où l’expérience se combinera avec la jeunesse. J’espère que Michael pourra être l’une des clés dans la création d’un groupe fort qui sera capable de poursuivre quelque chose d’important la saison prochaine. »