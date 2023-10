Après sept saisons au sein de la formation Soudal Quick-Step, Tim Declercq va découvrir une nouvelle équipe à l’âge de 34 ans.

Tim Declercq portera les couleurs de la Lidl-Trek dès la saison prochaine. Après sept saisons chez Soudal Quick-Step, le Belge s’est engagé pour deux saisons. Coéquipier modèle surnommé « Le tracteur », le coureur de 34 ans est réputé pour rouler de longs kilomètres derrière l’échappée et contrôler l’écart.

« Je pense que Lidl-Trek est une équipe en pleine croissance avec de grandes valeurs. Ils roulent de manière attractive et intensifient leur jeu chaque année. Je suis super excité de les rejoindre. Il semble également qu’ils souhaitent travailler de plus en plus avec une approche scientifique et soient ouverts à l’innovation. Grâce à ma formation en éducation physique, j’ai vraiment hâte de travailler dans cet environnement ».

A rider that needs little introduction, because you've seen him lead the peloton for countless kilometers! 🚜

Welcome to the Team, @Tim_Declercq 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

📰 https://t.co/qlld4BMGVr pic.twitter.com/WbQTfQYUJM

— Lidl-Trek (@LidlTrek) October 10, 2023