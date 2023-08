Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, le Tour du Danemark 2023. Lors de la 1ʳᵉ étape, Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) avait trompé la vigilance des sprinters et s’était imposé en solitaire. Pour son retour à la compétition après son abandon sur le Tour de France, Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) a lui retrouvé le chemin de la victoire en dominant la 2ᵉ et la 4ᵉ étape.

Lors de l’étape reine, le troisième jour de course, le champion du Danemark, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) s’est imposé en solitaire devant son coéquipier Mads Pedersen. 4ᵉ des derniers mondiaux, Pedersen a montré qu’il était en grande forme en dominant le contre-la-montre final et en remportant le classement général du Tour du Danemark pour la deuxième fois de sa carrière. Il devance Mattias Skjelmose et Magnus Cort pour un podium final 100% Danois.

La réaction de Mads Pedersen

« Nous sommes venus pour gagner cette course et au moins une étape en cours de route. Nous avons réussi à gagner la plus belle étape de Vejle avec Mattias et aujourd’hui dans le contre-la-montre c’était mano à mano. Si c’était moi ou lui qui gagnait, cela n’aurait pas vraiment d’importance, le plus important était que l’un de nous de l’équipe gagne. On pourrait en plaisanter et maintenant Mattias me doit un bon dîner quelque part. J’étais super motivé pour faire un bon contre-la-montre parce que Mattias a fait de très bons CLM toute la saison et je savais que je devais faire l’un de mes meilleurs contre-la-montre pour le battre. »

Le classement du Tour du Danemark