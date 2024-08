La formation dsm-firmenich PostNL a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Danemark 2024. Emmenée par Tobias Lund Andresen, Frank van den Broek et Johan Dorussen, qui ont franchi la ligne ensemble, l’équipe néerlandaise a réalisé le meilleur temps sur ce contre-la-montre par équipe de 13,7 km atour d’Holstebro en 14:31″, à 56,625 km/h de moyenne. Classée dans la même seconde, la formation UAE Team Emirates termine 2ᵉ, devant la Lotto Dstny, qui complète le podium à 03″. Tobias Lund Andresen endosse le premier maillot de leader.

Team dsm-firmenich-postnl winning the first stage of Tour of Denmark which was a team time trial and Tobias Lund Andersen is getting into the leader’s jersey. 💙🧡 #PNDKR24 pic.twitter.com/j7GAxk8mvl

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) August 14, 2024