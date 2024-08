Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour du Danemark. Au terme de ce dernier jour de course, le Danois s’est imposé au sprint dans les rues de Gladsaxe, pour décrocher sa deuxième victoire de la semaine. Il devance Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Magnus Cort (Uno-X Mobility). Arnaud De (Lotto Dstny) Lie remporte le classement général de cette 34ᵉ édition, une seconde devant Magnus Cort. Anders Foldager (Danemark) complète le podium final.

