Après trois saisons chez AG2R Citroën Team, Marc Sarreau portera le maillot de l’équipe Groupama-FDJ en 2024.

Marc Sarreau s’engage au sein de l’équipe Groupama-FDJ. Déjà membre de l’équipe entre 2015 et 2020, le sprinter français est de retour dans la formation de Marc Madiot après trois ans chez AG2R Citroën Team. Cette saison, le natif de Vierzon compte une victoire à son actif, c’était lors de la 4ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes.

La réaction de Marc Sarreau :

« Je suis très content de revenir au sein de la Groupama-FDJ. On m’attend sur un rôle précis, lancer les sprints : c’est ce que je cherchais. C’est un challenge stimulant. Je connais le peloton, l’emballage final, et ça me tient à cœur d’endosser ce rôle de grand frère au près notamment de Paul Penhoët et Matthew Walls. J’ai connu trois saisons compliquées à cause des blessures et des maladies et j’espère que ces problèmes sont derrière moi et que je vais pouvoir faire une saison pleine ».