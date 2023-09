Après deux saisons chez UAE Team Emirates, George Bennett s’est engagé avec la formation Israel – Premier Tech pour 2024.

George Bennett va rejoindre l’équipe Israel – Premier Tech dès la saison prochaine. À 33 ans, le Néo-Zélandais s’est engagé pour deux ans. 2ᵉ du Tour de Lombardie en 2020 ou encore 6ᵉ du Tour de Burgos cette saison, il compte trois victoires chez les professionnels et viendra renforcer l’équipe en montagne.

Welcome, George Bennett! 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤝 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ “𝘐’𝘮 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘺 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘐𝘗𝘛. 𝘐’𝘮 𝘢𝘭𝘳𝘦𝘢𝘥𝘺 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘭𝘰𝘵 𝘰𝘧 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵’𝘴 𝘤𝘭𝘦𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵… pic.twitter.com/1mz0S0CCVx — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 12, 2023

George Bennett :

« Je suis vraiment enthousiasmé par mon avenir avec l’IPT. Je suis déjà proche de beaucoup de personnes dans l’équipe et il est clair qu’il y a une grande culture et un désir de grandir et je veux en faire partie. J’ai hâte de rechercher des résultats personnellement et en tant qu’équipe et d’avoir les ressources nécessaires pour être le meilleur coureur possible tout en étant entouré de gens formidables. Je vois beaucoup d’opportunités, notamment dans les Grands Tours et en haute montagne et j’ai hâte de me lancer. »