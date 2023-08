Champion du monde de l’élimination, Ethan Vernon va quitter la Soudal Quick-Step pour Israel – Premier Tech à l’issue de la saison.

Champion du monde de l’élimination il y a quelques jours à Glasgow, Ethan Vernon va quitter la Soudal Quick-Step à l’issue de la saison 2023. À 22 ans, le sprinter britannique s’est engagé avec l’équipe Israel – Premier Tech dès 2024 et pour trois saisons. Le natif de Bedford a notamment remporté le Trofeo Palma en début de saison ainsi qu’une victoire d’étape sur le Tour de Romandie.

✍️ Welcome, Ethan Vernon! The newly crowned Elimination World Champ joins Israel – Premier Tech on a three-year deal through to 2026 👊 “𝙈𝙮 𝙖𝙞𝙢 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙤𝙥 𝙨𝙥𝙧𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙” Read more 👉 https://t.co/dkotuGG51M pic.twitter.com/3C7m9rqFAC — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 9, 2023

Ethan Vernon :

« Je suis vraiment enthousiasmé par la philosophie et les ambitions de l’équipe. Je suis ravi de faire partie de la success story et d’un nouveau projet. Tous ceux à qui j’ai parlé partagent les mêmes valeurs et leur attention aux petits détails est vraiment impressionnante et avec cela, je crois vraiment que moi-même en tant qu’individu et IPT en tant qu’équipe connaîtront de nombreuses années de succès. Mon objectif est de devenir l’un des meilleurs sprinteurs au monde et aussi de pouvoir me démarquer des autres purs sprinteurs sur des courses/étapes vallonnées et montagneuses ».