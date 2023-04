Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Romandie. Le Britannique de 22 ans s’est imposé au sprint devant Thibau Nys (Trek-Segfaredo) et Milan Menten (Lotto Dstny). À noter que les principaux sprinters, comme Elia Viviani ou Fernando Gaviria ont été distancés du peloton dans l’une des difficultés et n’ont jamais réussi à rentrer. Romain Bardet (Team DSM) prend la 4ème place de l’étape et manque de peu les 4″ de bonification de la 3ème place. 10ème hier, Ethan Vernon signe sa 4ème victoire de la saison et s’empare du maillot jaune de leader du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Romandie