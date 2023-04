Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Romandie. Le Britannique s’est facilement imposé au sprint devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Romain Bardet (Team DSM), qui prend 4″ de bonification. Dans la dernière ascension de la journée, Le Communal (1,5 km à 8,1%), plusieurs favoris ont accéléré comme Michael Woods (Israel – Premier Tech) ou Thomas Gloag (Jumbo-Visma), sans succès. Quelques kilomètres plus loin, c’est au sprint que s’est jouée la victoire dans un groupe composé d’une soixantaine de coureurs. Ethan Hayter signe sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général avant le contre-la-montre de demain.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Romandie