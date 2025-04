Samuel Watson (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour de Romandie 2025. Au terme des 3,44 km du tracé sinueux dans les rues de Saint-Imier, le Britannique a signé le meilleur temps en 4:33″, à plus de 45 Km/h de moyenne. Il devance Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), classé dans la même seconde, et Ivan Romeo (Movistar Team), +03″. Premier Français, Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) prend la 7ᵉ place. Samuel Watson décroche sa première victoire sous les couleurs de l’équipe Ineos Grenadiers et s’empare du maillot jaune.

🚴‍♀️🇨🇭 | Daar gaat de tijd van Oliveira er dan toch aan. Samuel Watson is een fractie van een seconde sneller en dat had onze commentator @larsvandenberg2 al voorspeld! 🔮 #TourDeRomandie 📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/dFWypaTTJv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 29, 2025

Le classement du prologue du Tour de Romandie 2025

Samuel Watson Ivo Oliveira Ivan Romeo

