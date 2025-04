Le Tour de Romandie s’élance ce mardi 29 avril. Remco Evenepoel, Joao Almeida, Lenny Martinez,… Voici le parcours et les favoris.

La 78ᵉ édition du Tour de Romandie 2025 a lieu du 29 avril au 5 mai. Les coureurs s’élanceront pour un prologue et cinq étapes à travers la région suisse. Créée en 1947, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) avait remporté la course devant les coureurs de la Bora-Hansgrohe Aleksandr Vlasov et Florian Lipowitz. Cette année, l’Espagnol sera au départ pour défendre son titre, tout comme Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ou encore Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG).

Le parcours du Tour de Romandie 2025$

Prologue : Saint-Imier → Saint-Imier (3,44 km)

1ʳᵉ étape : Münchenstein → Fribourg (194,4 km)

2ᵉ étape : La Grande Béroche → La Grande Béroche (157 km)

3ᵉ étape : Cossonay → Cossonay (183,1 km)

4ᵉ étape : Sion → Thyon 2000 (127,4 km)

5ᵉ étape (CLM individuel) : Genève → Genève (17,1 km)

Les favoris du Tour de Romandie 2025









Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ★★★





Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★★





Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) ★





Oscar Onley (Picnic PostNL) ★





David Gaudu (Groupama-FDJ) ★





Comment suivre le Tour de Romandie 2025 à la TV ?

Le Tour de Romandie 2025 sera à suivre en direct sur la chaîne l’Équipe 21 et sur Eurosport.