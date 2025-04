Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025. Dans le final, la pluie s’invite sur les routes basques et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) chute alors qu’il était dans le groupe de tête. Dans la dernière ascension du jour, Joao Almeida accélère et seul Enric Mas (Movistar Team) est en mesure de le suivre. Le leader de la course ne laisse aucune chance à Mas et s’impose au sprint devant l’Espagnol. Ben Healy (EF Education-EasyPost) prend la troisième place. Avec deux victoires d’étape, Joao Almeida remporte le Tour du Pays-Basque 2025. Sur le podium final, il devance Enric Mas et Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step).

Joao Almeida wins the final stage & final GC of Itzulia Basque Country! 💪 #Itzulia2025https://t.co/BuJ3V3eLvU pic.twitter.com/4yzVv9Ov4C — Eemeli (@LosBrolin) April 12, 2025

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025

Joao Almeida Enric Mas Ben Healy

