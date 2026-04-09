Alex Aranburu (Cofidis) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape du Tour du Pays-Basque 2026. Dans la dernière ascension répertoriée du jour, Aranburu et Tobias Halland Johannessen attaquent dans l’échappée. Derrière, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) est attaqué par les Red Bull Bora-Hanshroge, Florian Lipowitz et Primoz Roglic. Le maillot jaune ne tremble pas et attaque même dans la dernière descente du jour, en compagnie de Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ou encore Ion Izagirre (Cofidis).

Dans le dernier kilomètre en bosse, les deux hommes de tête de regardent, entraînant le retour de Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) et même d’Ion Izagirre de l’arrière mais c’est finalement Alex Aranburu qui s’impose en puncheur. Le Basque décroche sa première victoire de la saison à domicile. Il devance Tobias Halland Johannessen et Lorenzo Fortunato. 8ème de l’étape, Paul Seixas cède 07″ à Izagirre mais reprend 20″ au groupe des favoris. Il conforte son maillot jaune et compte désormais 2:19″ sur Primoz Roglic.

Le classement de la 4ème étape du Tour du Pays-Basque 2026
  1. Alex Aranburu
  2. Tobias Halland Johannessen
  3. Christian Scaroni

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Crédit : Itzulia Basque Country