Alex Aranburu (Cofidis) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape du Tour du Pays-Basque 2026. Dans la dernière ascension répertoriée du jour, Aranburu et Tobias Halland Johannessen attaquent dans l’échappée. Derrière, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) est attaqué par les Red Bull Bora-Hanshroge, Florian Lipowitz et Primoz Roglic. Le maillot jaune ne tremble pas et attaque même dans la dernière descente du jour, en compagnie de Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ou encore Ion Izagirre (Cofidis).

Cómo baja Paul Siexas, niño. El líder abre hueco en el descenso de Legina.#Itzulia2026 pic.twitter.com/TpNcpgWxaB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 9, 2026

Dans le dernier kilomètre en bosse, les deux hommes de tête de regardent, entraînant le retour de Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) et même d’Ion Izagirre de l’arrière mais c’est finalement Alex Aranburu qui s’impose en puncheur. Le Basque décroche sa première victoire de la saison à domicile. Il devance Tobias Halland Johannessen et Lorenzo Fortunato. 8ème de l’étape, Paul Seixas cède 07″ à Izagirre mais reprend 20″ au groupe des favoris. Il conforte son maillot jaune et compte désormais 2:19″ sur Primoz Roglic.

La 4e étape du Tour du Pays Basque pour Alex Aranburu ! Paul Seixas a résisté aux attaques et reprend même du temps sur ses concurrents au général 👑 pic.twitter.com/DZ5ckl35Gm — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 9, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour du Pays-Basque 2026

Alex Aranburu Tobias Halland Johannessen Christian Scaroni

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