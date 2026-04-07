Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour du Pays-Basque 2026. Dans la principale ascension du jour, San Miguel de Aralar (9.4km à 7.8%), Paul Seixas fait travailler ses coéquipiers avant d’attaquer à 26 kilomètres de l’arrivée. Personne n’est en mesure de suivre le maillot jaune qui creuse rapidement l’écart et bascule au sommet avec une petite minute d’avance sur un groupe de chasse où l’entente n’est pas bonne.

ATTAQUE DE PAUL SEIXAS ! À 26 kilomètres de l’arrivée ! C’est risqué, est-ce que ce sera payant ? pic.twitter.com/36RPyhNNp9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2026

Paul Seixas creuse l’écart dans la descente tandis que Mikel Landa (Soudal Quick-Step) est victime d’une chute derrière. Le Basque est parvenu à franchir la ligne d’arrivée. Seixas s’impose pour la deuxième fois en deux jours et continue de marquer les esprits sur ce Tour du Pays-Basque. Il devance Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe). Au classement général, Seixas compte désormais 1:59″ d’avance sur Roglic.

Paul Seixas a écrasé la concurrence sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Quelle incroyable performance du prodige de 19 ans et il est Français 💅 pic.twitter.com/S5K0i8rNYq — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour du Pays-Basque 2026

Paul Seixas Mattias Skjelmose Primoz Roglic

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