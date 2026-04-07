Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour du Pays-Basque 2026. Dans la principale ascension du jour, San Miguel de Aralar (9.4km à 7.8%), Paul Seixas fait travailler ses coéquipiers avant d’attaquer à 26 kilomètres de l’arrivée. Personne n’est en mesure de suivre le maillot jaune qui creuse rapidement l’écart et bascule au sommet avec une petite minute d’avance sur un groupe de chasse où l’entente n’est pas bonne.

Paul Seixas creuse l’écart dans la descente tandis que Mikel Landa (Soudal Quick-Step) est victime d’une chute derrière. Le Basque est parvenu à franchir la ligne d’arrivée. Seixas s’impose pour la deuxième fois en deux jours et continue de marquer les esprits sur ce Tour du Pays-Basque. Il devance Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe). Au classement général, Seixas compte désormais 1:59″ d’avance sur Roglic.

Le classement de la 2ème étape du Tour du Pays-Basque 2026
  1. Paul Seixas
  2. Mattias Skjelmose
  3. Primoz Roglic

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Crédit : Getty Images / Décathlon CMA CGM