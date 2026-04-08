Axel Laurance (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape du Tour du Pays-Basque 2026. Présent dans la bonne écahappée du jour, le Breton s’est isolé dans le final en compagnie d’Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG). L’Espagnol lance le sprint de loin dans la bosse finale et se fait contrer par Axel Laurance, qui s’impose au sprint dans les rues de Basauri. Natnael Tesfatsion (Movistar Team) complète le podium.

🔥 Axel Laurance remporte la 3e étape du Tour du Pays Basque ! 📺 Eurosport / HBO Max pic.twitter.com/9AMC3GLATR — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2026

Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) règle sprint du peloton à la 12ème place et conserve le maillot jaune de leader. Victime d’une chute, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a abandonné l’épreuve. Après les deux victoires de Seixas et le succès d’Axel Laurance, les Français ont remporté les trois première étapes de ce Tour du Pays-Basque. Quelques jours avant de fêter ses 25 ans, Axel Laura,ce décroche sa huitième victoire chez les professionnels; la quatrième cette année.

Le classement de la 3ème étape du Tour du Pays-Basque 2026

Axel Laurance Igor Arrieta Natnael Tesfatsion

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