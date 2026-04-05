Le Tour du Pays-Basque s’élance ce lundi 6 avril. Isaac Del Toro, Paul Seixas, Juan Ayuso,… Voici le parcours et les favoris.

La 65ème édition du Tour du Pays-Basque a lieu du lundi 6 au samedi 11 avril. Les coureurs s’élanceront pour un CLM inidviduel et cinq étapes vallonnées à travers la région espagnole. Créée en 1924, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 400 points UCI au vainqueur du classement général. L’an dernier, Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté le classement général. Cette année, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) sera au départ, tout comme Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), Juan Ayuso (Lidl-Trek) ou encore Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Le palmarès du Tour du Pays-Basque

Le parcours du Tour du Pays-Basque 2026

1ère étape / CLM individuel : Bilbao -> Bilabo (13.8 km)

2ème étape : Pamplona-Iruña -> Mendukilo Kobazuloa (164.9 km)

3ème étape : Basauri -> Basauri (152.8 km)

4ème étape : Galdakao -> Galdakao (167.2 km)

5ème étape : Eibar -> Eibar (176.2 km)

6ème étape : Goizper-Antzuola -> Bergara (135.4 km)

Les favoris du Tour du Pays-Basque 2026





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆













Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆☆





Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆





Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ☆☆☆





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆





Christian Scaroni (XDS Astana Team) ☆☆









Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ☆☆













Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ☆☆





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ☆





Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) ☆





Ion Izagirre (Cofidis) ☆





La startlist du Tour du Pays-Basque 2026

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Comment suivre le Tour du Pays-Basque 2026 à la TV ?

Toutes les étapes du Tour du Pays-Basque 2026 seront diffusées en direct sur Eurosport.