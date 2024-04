Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour du Pays-Basque. Dans la descente de Olaeta, à 35 kilomètres de l’arrivée, une chute collective est survenue dans le peloton impliquant de nombreux favoris dont Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), le leader de la course Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) ou encore Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). L’organisation a alors pris la décision de neutraliser la course dans le peloton et de permettre aux six coureurs échappés de disputer la victoire. Dans la dernière montée, Louis Meintjes s’est défait de ses adversaires pour rallier seul l’arrivée à Legutio. Le Sud-Africain s’impose devant Reuben Thompson (Groupama-FDJ) et Karel Vacek (Burgos-BH).

🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨 Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard 🏆 @bancosabadell 🔴 MORE INFO ⬇️ 🔗 https://t.co/JABIxm2MWO #Itzulia2024 pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Les temps pour le classement général n’ont pas été pris en compte. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) s’empare du maillot jaune de leader. Les trois principaux favoris de ce Tour du Pays-Basque, Vingegaard, Roglic et Evenepoel ont abandonné la course. Le Danois est longtemps resté au sol avant d’être transporté à l’hôpital. Il est conscient, dans un état sable et souffre d’une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées. Remco Evenepoel souffre lui aussi d’une fracture de la clavicule ainsi que de l’omoplate. Primož Roglič n’a lui subi aucune fracture.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour du Pays-Basque