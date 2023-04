La troisième étape du Tour du Pays basque s’est déroulée ce mercredi 5 avril avec une arrivée difficile à Amasa-Villabona. Au terme de la montée finale, c’est le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) qui s’impose en solitaire, décrochant par la même occasion le maillot jaune de leader.



La troisième étape du Tour du Pays basque a proposé un parcours de 162,8 km entre Errenteria et Amasa-Villabona. La fin de l’étape a été marquée par une montée finale difficile avec une pente à 26%. Les grands favoris ont donc attendu ce mur final pour se départager. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a été le plus fort, réalisant une belle performance en s’imposant en solitaire dans cette troisième étape du Tour du Pays basque. Il a pris du même coup le maillot jaune de leader. David Gaudu (Groupama-FDJ) a suivi les meilleurs et termine à une honorable cinquième place de l’étape. Le Français est désormais troisième du général.

Le classement de la troisième étape du Tour du Pays Basque 2023

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Mikel Landa (Bahrain – Victorious) à 2 »

3. Enric Mas (Movistar) m.t.

4. Ion Izagirre (Cofidis) à 8 »

5. David Gaudu (Groupama-FDJ) m.t.