Le Néerlandais Ide Schelling (Bora – Hansgrohe) s'est imposé devant Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) et David Gaudu (Groupama -FDJ) sur la deuxième étape...

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la première étape du Tour du Pays-Basque 2023. Il devance Mauro Schmid et Jon Aberasturi.

La 62ème édition du Tour du Pays-Basque s'élance ce lundi 3 avril. Voici le parcours et les favoris de l'épreuve.

Ion Izaggire (Cofidis) s'est imposé sur sixième et dernière étape du Tour du Pays Basque après un retour incroyable suite à une chute à...

6ème et dernière étape spectaculaire sur le Tour du pays Basque entre Ondarroa et Arrate 111 km. Brandon McNulty a craqué et laissé les...