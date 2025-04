Ben Healy (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025. À 57 kilomètres de l’arrivée, l’Irlandais a distancé tous ses compagnons d’échappée, parmi lesquels se trouvait Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Au terme d’un long raid en solitaire, Healy décroche sa première victoire de la saison. Il devance Axel Laurance (Ineos Grenadiers) et Simone Velasco (XDS Astana Team). Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune.

Second career WorldTour win for Ben Healy, who takes stage 5 of Itzulia Basque Country! The only time he didn’t win solo was his very first pro victory (outside of Nationals) at Coppi e Bartali two years ago! #Itzulia2025https://t.co/XwtkMHjp8I pic.twitter.com/LvTLDrfkca

— Eemeli (@LosBrolin) April 11, 2025