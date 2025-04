Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025. Dans la dernière ascension du jour, l’Izua (3,5 km à 9,6%) le Portugais accélère dans son style caractéristique et distance tous ses concurrents. Après avoir creusé l’écart dans la descente, Almeida s’impose en solitaire à Markina-Xemein. Il devance son coéquipier Isaac Del Toro et Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), qui cède son maillot de leader et pointe désormais à 30″ d’Almeida.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025

Joao Almeida Isaac Del Toro Maximilian Schachmann

