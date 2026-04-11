Andrew August (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 6ème et dernière étape du Tour du Pays-Basque 2026, disputée dans le froid et sous la pluie. Bien placé au classement général, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) s’est glissé dans l’échappée en compagnie de plusieurs coéquipiers. Derrière, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) répond aux attaques de Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) puis décide d’y aller seul à près de 60 kilomètres de l’arrivée. Le maillot jaune bute sur la longue partie plate. Il est repris par le groupe des favoris au pied de la dernière ascension du jour.

L’ATTAQUE DE PAUL SEIXAS ! À 56 km de l’arrivée de la dernière étape du Tour du Pays Basque, le Français a lâché Lipowitz ! 📺 Eurosport / HBO Max pic.twitter.com/MAXbeb8uc4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 11, 2026

Devant, Andrew Auguste s’impose après avoir distancé ses compagnons d’échappée dans la dernière difficulté du jour. Il devance Raul Garcia Pierna (Movistar Team) et Frank van den Broek (Picnic PostNL). À 19 ans seulement, Paul Seixas remporte le classement général du Tour du Pays-Basque, après trois victoires d’étape. Sur le podiulm final, il devance Florian Lipowitz et Tobias Halland Johannessen, qui passe de la 11ème à a 3ème place. Seixas met fin à la disette de victoire française au classement génréral d’une course par étapes World Tour et succède à Christophe Moreau, vainqueur du Critérium du Dauphiné, c’était en 2007, il y a près de 19 ans !

And BOOOOOOOOOOOM there it is, first World Tour victory for AJ August, who wins the final stage of Itzulia Basque Country! 🇺🇸 #Itzuliahttps://t.co/5WHehsWBq6 pic.twitter.com/leMcTAzRch — Eemeli (@LosBrolin) April 11, 2026

Le classement de la 6ème étape du Tour du Pays-Basque 2026

Andrew August Raul Garcia Pierna Frank van den Broek

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