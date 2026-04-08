Victime d’une chute sur la 3ème étape du Tour du Pays-Basque, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a abandonné la course. 8ème du classement général ce mercredi matin, le champion du Mexique a été implqiué dans une chute avec certains de ses coéquipiers ainsi que plusieurs coureurs de la Visma | Lease a Bike.

#Itzulia2026 🌶️ / Les images de l’abandon de 🇲🇽 Isaac Del Toro (UAD). Il semble touché et n’arrive pas à pédaler efficacement. #LesRP pic.twitter.com/dV3SPrqxnM — Renaud Breban (@RenaudB31) April 8, 2026

Alors qu’il était reparti, Isaac Del Toro s’est finalement arrête quelques minutes plus tard pour abandonner.Vainqueur de l’UAE Tour et de Tirreno-Adriatico cette année, Del Toro doit disputer les Ardennaises. Victime d’une chute dans le final de la 2ème étape, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ne souffre d’aucune facture mais n’as pas pris de le départ de la 3ème étape pour récupérer avant le Giro.