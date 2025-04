Après avoir été déclassé, Alex Aranburu a finalement récupéré sa victoire sur la 3ᵉ étape du Tour du Pays-Basque.

Ce mercredi soir, après avoir examiné les images et le road book, les commissaires ont décidé de restituer la victoire à Alex Aranburu (Cofidis), qui avait été déclassé dans un premier temps pour avoir pris un rond-point dans le sens inverse de celui indiqué par les signaleurs, mais dans le bon sens si on se fie au road book. Alors qu’il avait été déclaré vainqueur quelques minutes après l’étape, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) prend donc la deuxième place.

Communiqué du Tour du Pays-Basque :

« Suite aux premières images reçues, la décision a été prise de disqualifier le coureur numéro 51 pour « Déviation du parcours de la course avec gain d’avantage », car les images semblaient montrer que le coureur était entré dans le rond-point d’une manière qui s’écartait de l’itinéraire balisé. Cependant, après avoir reçu et examiné divers éléments de preuve, notamment les données de Veloviewer, le road book et les informations fournies par l’équipe, il a été constaté que toutes les informations disponibles indiquaient que le rond-point en question aurait dû être emprunté à l’endroit choisi par le coureur de l’équipe Cofidis ».

« Selon l’article 1.2.064 du règlement UCI, « Les coureurs doivent étudier le parcours à l’avance. » Dans ce cas, le coureur a correctement suivi l’itinéraire prévu. De plus, l’avance acquise par le coureur après la sortie du rond-point a continué à augmenter jusqu’à la ligne d’arrivée. L’organisateur a également été consulté, qui a confirmé qu’il y avait une erreur dans la signalisation du rond-point. Pour toutes ces raisons, le Collège des Commissaires a décidé d’annuler sa décision initiale et de valider le franchissement de la ligne d’arrivée par le coureur », précise l’organisation du Tour du Pays-Basque.

Romain Grégoire :

« Je suis venu sur ce Tour du Pays Basque en pensant aux victoires d’étapes. C’était une journée super difficile aujourd’hui mais j’étais là même sur les cols un peu plus longs en début d’étape. Ce sera difficile demain, mais je vais me battre…et vendredi de nouveau. »