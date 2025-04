Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2025. Au terme de ce contre-la-montre inaugural de 16,5 km entre Vitoria-Gasteiz et Baskonia-Alavés, le coureur allemand a signé le meilleur temps en 18:37″, à plus de 53 Km/h de moyenne. Il devance Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) terminent à moins d’une seconde de Schachmann, qui à 31 ans, s’offre sa quinzième victoire chez les professionnels, la première sous les couleurs de la Soudal Quick-Step.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Pays-Basque

Maximilian Schachmann Joao Almeida Florian Lipowitz

