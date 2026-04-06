Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce lundi, la 1ère étape du Tour du Pays-Basque 2026. Au terme de ce contre-la-montre inaugural de vallonné de 13,8 km dans les rues de Bilbao, Paul Seixas a rapidement affolé les chronos avec un temps canon de 17:09″, à plus de 48 Km/h de moyenne. Un mois après son podium sur les Strade Bianche, Seixas décrohe sa première victoire en World Tour et s’empare du premier maillot jaune de ce Tour du Pays-Basque. Il devance Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers), +23″, et Felix Großschartner (UAE Team Emirates – XRG), +27″. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) est 13ème à 50″ tandis que Juan Ayuso (Lidl-Trek) concède dejà 1:16″ sur le Français.

OH CE CHRONO DE PAUL SEIXAS 🤯 Le Français atomise le temps de Primoz Roglic et prend la tête provisoire du contre-la-montre du Tour du Pays-Basque ! #LesRP pic.twitter.com/iF9GX2xeND — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 6, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour du Pays-Basque 2026

Paul Seixas Kévin Vauquelin Felix Großschartner

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