Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape du Tour du Pays-Basque 2026. À 70 kilomètres de l’arrivée, dans l’ascension de Krabelin (5km à 9.4%), Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) teste Paul Seixas et passe à l’offensive. Seul le maillot jaune est capable de suivre l’Allemand. Quelques kilomètres plus loin, dans l’ascension d’Izua (3.6km à 9.9%), Seixas et Lipowitz se détachent à nouveau en tête de course. Alors qu’il avait réussi à revenir juste avant le sommet, Javier Romo (Movistar Team) touche la roue de Lipowtiz et part à la faute.

Les deux hommes collaborent et creusent l’écart sur le groupe de poursuivant. Dans le dernier kilomètre, Florian Lipowitz accélère loin de la ligne et se fait punir dans la dernière ligne droite par Paul Seixas, qui s’impose pour la troisième fois cette semaine. Javier Romo complète le podium. Paul Seixas conforte son maillot jaune de leader, 2:30″ devant Florian Lipowitz avant la dernière étape ce samedi.

ENCORE UNE ! Paul Seixas s’impose au sprint sur la 5e étape du Tour du Pays Basque ! Au cas où vous auriez oublié : Seixas est Français 😏🇫🇷 pic.twitter.com/j79b6OBoTZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 10, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour du Pays-Basque 2026