Ce samedi, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté sa troisième étape en solitaire lors du Tour du Pays basque. Le coureur danois a également remporté le classement général sans jamais avoir été réellement inquiété. Vingegaard a été exceptionnel tout au long de la semaine, surtout en montagne où il a souvent été le plus fort, seul Mikel Landa (Bahrain-Victorious) pouvant parfois le suivre.

La dernière étape autour d’Eibar comprenait sept difficultés pour les coureurs. Un groupe de 12 costauds s’est formé lors de la deuxième difficulté, le col d’Azurki, avec des coureurs tels qu’Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) et Attila Valter (Jumbo-Visma), tous les trois à moins de deux minutes de Vingegaard au général. Leur présence a annihilé les chances de ce groupe, le peloton ne leur laissant jamais plus de trois minutes.

Vingegaard a pris les choses en main à 30 km de la ligne d’arrivée, en lançant une accélération qui a mis en difficulté tous ses concurrents. Personne n’a pu rester dans sa roue. Le Danois a donc continué en solitaire, accroissant son avance pour la porter à plus d’une minute au sommet du dernier col. Dans les derniers kilomètres, Jonas Vingegaard a pu savourer sa victoire.

La bataille pour le podium demeurait féroce. Parti en contre, James Knox (Soudal Quick-Step) termine deuxième devant Ion Izagirre (Cofidis). Grâce aux bonifications, l’Espagnol chipe la troisième place au général à David Gaudu (Groupama-FDJ), sixième ce samedi. Le Français doit se contenter de la quatrième place, à 1’31 » de Vingegaard.

« C’était une journée difficile mais magnifique pour l’équipe », a déclaré Vingegaard. « Une fois de plus, je remercie chaleureusement mes coéquipiers. Ils ont été fantastiques aujourd’hui, comme ils l’ont été toute la semaine. Avec Attila et Steven dans l’échappée, nous avons contrôlé la course. Je suis heureux d’avoir pu terminer. J’ai déjà eu de bons résultats au Pays Basque sans gagner, donc la victoire au classement général est encore plus spéciale. »

Dans l’avant-dernière montée, Vingegaard a décidé d’attaquer. « Je savais que je devais attaquer parce que la dernière montée n’était pas assez difficile pour faire la différence. J’avais de bonnes jambes, alors j’ai tenté ma chance. Le plan était d’essayer de m’échapper. Je voulais défendre mon maillot de leader, il était donc préférable d’atteindre l’arrivée dans un petit groupe. Quand j’ai vu que personne ne pouvait me suivre, j’ai décidé de continuer », a déclaré le vainqueur du Tour.