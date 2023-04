Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la première étape du Tour du Pays-Basque 2023. En l’absence de purs sprinters, le Britannique s’est imposé devant Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) et Jon Aberasturi (Trek-Segfredo). Hayter signe sa première victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général. À noter que le tenant du titre, Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers) a pris 3″ de bonification lors du sprint intermédiaire. Il a devancé Jonas Vingegaard (2″) et Marc Soler (1″).

L’arrivée de la 1ʳᵉ étape du Tour du Pays-Basque en vidéo

Ethan Hayter remporte la au sprint la 1re étape du Tour du Pays Basque ! #LesRP #Itzulia2023 pic.twitter.com/f8TCQWpsAf — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 3, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Pays-Basque 2023