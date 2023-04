Le Tour du Pays-Basque 2023 s’élance ce lundi 3 avril. Vingegaard, Gaudu ou encore Mas seront au départ. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

La 62ème édition du Tour du Pays-Basque a lieu du 3 au 8 avril. Les coureurs s’élanceront pour 6 étapes vallonnées à travers la région espagnole. Créée en 1924, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers) s’était imposé devant Ion Izagirre (Cofidis) et Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Cette année, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), David Gaudu (Groupama-FDJ) ou encore Enric Mas (Movistar Team) seront au départ.

Le parcours du Tour du Pays-Basque 2023

Étape 1 : Vitoria-Gasteiz – Labastida (165.4 km)

Pour cette première étape, les coureurs auront 165,4 km à parcourir. Dès les premiers kilomètres, ils prendront l’Opakua (7,1 km à 5,8%), seule difficulté répertoriée de la journée. L’arrivée sera vallonnée, mais devrait convenir aux sprinters.

Étape 2 : Viana – Leitza (193.8 km)

Entre Viana et Leitza, 5 difficultés seront au programme dont le Salidas (2,3 km à 9,2%). Le dernier col de la journée, l’Arkiskil (11 km à 3,2%) sera roulant et ne devrait pas être favorable aux attaques. L’arrivée sera jugée après une courte descente de 5 kilomètres.

Étape 3 : Errenteria – Amasa-Villabona (153.9 km)

C’est une étape typique du Pays-Basque avec plusieurs courtes montées, mais très pentues. Le dernier kilomètre de l’étape est difficile avec plus de 9% de pente moyenne avec 26% de pente maximale ! Une première explication entre les leaders est attendue.

Étape 4 : Santurtzi – Santurtzi (175.7 km)

Comme lors de la deuxième étape, plusieurs difficultés seront au programme. Le sommet du dernier col, La Asturiana (7,4 km à 6,5%), est plutôt roulant et se situe à 15 kilomètres de l’arrivée. Un peloton restreint devrait se jouer au sprint.

Étape 5 : Amorebieta – Amorebieta (165.9 km)

Cette avant-dernière étape ressemble à la 3ème étape de ce Tour du Pays-Basque. Dans le final, les coureurs emprunteront de courtes ascensions raides dont la dernière (1 km à 7%) se situe à moins de 5 kilomètres de l’arrivée.

Étape 6 : Eibar – Eibar (137.8 km)

Cette 6ème et dernière étape du tour du Pays-Basque sera aussi la plus intense. 137,8 kilomètres, mais 6 ascensions au total qui nous promettent une belle bataille pour le classement général. À mi-parcours, le Krabelin (5km à 9,6%) pourrait faire de gros dégâts, tout comme Izua (4,1 km à 9,2%), dont le sommet se situe à 27 kilomètres de l’arrivée.

Arnaud Gérard (directeur sportif Arkéa-Samsic)

« Sur l’Itzulia Basque Country, Clément Champoussin endossera le rôle de leader de l’équipe. Ce sera nouveau pour lui, une forme d’apprentissage et nous allons mettre tout en œuvre autour de lui afin qu’il puisse réaliser le meilleur classement général possible sur cette épreuve qui est toujours d’un très haut-niveau, avec la plupart des grimpeurs-puncheurs du peloton. C’est une compétition UCI WorldTour exigeante, avec de nombreuses bosses raides. Ce sera aussi pour nous l’occasion de nous remémorer les routes de cette région qui accueillera le Grand Départ du Tour de France en juillet prochain. On sait en tout cas qu’en avril comme cet été, nous bénéficierons du meilleur des accueils, car au Pays-Basque, comme chez nous, en Bretagne, le cyclisme est sport roi ».

Les favoris du Tour du Pays-Basque 2023

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

3ème de Paris-Nice, le Danois tentera de monter en puissance.

David Gaudu (Groupama-FDJ)

2ème de Paris-Nice, le Breton a impressioné.

Enric Mas (Movistar Team)

Le grimpeur espagnol devrait être à son avantage.









Simon Yates (Team Jayco-AlUla)

4ème de Paris-Nice, le britannique sera l’un des outsiders.

Mikel Landa (Bahrain-Victoirous)

Le Basque aura à cœur de briller sur ses terres.

Daniel Felipe Martinez (Ineos Grandiers)

Le tenant du titre tentera de conserver sa victoire.

Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe)

2ème du GP Miguel Indurain, le Colombien est en forme.

Mars Soler (UAE Team Emirates)

4ème du Tour de Catalogne, il sera le leader de la formation UAE.









Pello Bilbao (Bharain-Victorious)

4ème du UAE Tour, Bilbao sera l’un des outsiders.

Ion Izagirre (Cofidis)

2ème l’an passé, le Basque tentera de monter une nouvelle fois sur le podium.

Comment suivre le Tour du Pays-Basque 2023 ?

L’épreuve sera diffusée chaque jour sur Eurosport 1.