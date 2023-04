Le Néerlandais Ide Schelling (Bora – Hansgrohe) a réalisé une performance spectaculaire pour remporter la deuxième étape du Tour du Pays basque, face à un peloton redoutable, dans un final jugé dans une descente qualifiée de dangereuse par les coureurs. Il devance Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) et David Gaudu (Groupama – FDJ).

Schelling fait coup double en récupérant le maillot jaune ainsi que sa première victoire en World Tour. David Gaudu (Groupama – FDJ) a terminé troisième et engrangé quatre secondes de bonifications.

La deuxième étape du Tour du Pays basque s’est déroulée sur une descente de cinq kilomètres où le danger était omniprésent pour les coureurs. Schelling a réussi à déjouer les pièges de cette descente et a su trouver l’espace pour passer devant au dernier kilomètre. Il remporte ainsi sa première victoire en World Tour de manière magistrale. Néanmoins, il a exprimé sa surprise et son inquiétude quant à l’acceptation d’un final aussi risqué par l’UCI.

Bien placé, David Gaudu a terminé troisième et récupéré quatre secondes de bonifications, une aubaine pour le coureur de Groupama – FDJ dans la course au général. Le froid aux yeux et le talent de l’acrobatie étaient nécessaires pour espérer s’imposer dans cette descente infernale qui a emmené les coureurs jusqu’à la ligne d’arrivée dans la ville de Leitza. Schelling prend le maillot jaune perdu par Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), trop vite distancé par le peloton.