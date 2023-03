Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 7ème étape de Paris-Nice. Déjà vainqueur mercredi au sommet de la Loge des Gardes, le Slovène s’est imposé pour la deuxième fois sur cette édition de Paris. C’est pourtant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui a placé la première accélération dans le Col de la Couillole, à 6km de l’arrivée. Quelques hectomètres plus loin, c’est le maillot jaune, Pogacar, qui se dresse sur les pédales. Malgré plusieurs attaques dans le final, David Gaudu (Groupama-FDJ) n’est pas parvenu à distancer Pogacar. Pendant que les deux hommes de tête se regardaient, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est revenu dans le dernier kilomètre. Surpuissant, Pogacar remporte cette 7ème étape au sprint et conforte son maillot jaune devant David Gaudu et Jonas Vingegaard. Au général, il compte désormais 12″ d’avance sur Gaudu à la veille de l’arrivée.

La réaction de Tadej Pogacar

« Ça a été la première journée très difficile cette année. Plein gaz depuis le début. Demain est une autre journée très difficile, mais les montées sont meilleures pour moi, je pense. »

La réaction de David Gaudu

« J’ai tenté aujourd’hui, j’avais vraiment de très bonnes sensations. Voir comment l’équipe travaille autour de moi, c’est vraiment gratifiant. C’est dommage que je n’ai pas réussi à ramener une victoire. Depuis le début de la semaine, je suis dans le match ».

Le classement de la 7ème étape de Paris-Nice