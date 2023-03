La semaine passée, les coureurs de la formation Cofidis ont disputé Tirreno-Adriatico et Paris-Nice. Malgré les autres ambitions de l’équipe, les coureurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont montrés à l’avant plusieurs fois. Victor Lafay a réalisé une belle performance collective sur Tirreno-Adriatico, tandis que Bryan Coquard et Alexis Renard ont multiplié les places d’honneur sur Paris-Nice.

Victor Lafay, une bonne prestation

Lafay a roulé la quatrième étape de Tirreno-Adriatico entre Greccio et Tortoreto, où il a livré une belle bataille aux côtés des meilleurs coureurs de l’UCI World Tour. Il a pris les devants sur la dernière difficulté, prenant ainsi la 7ème place de l’étape. Grâce aux attaques de Julian Alaphilippe, Rémy Rochas, Anthony Perez et Guillaume Martin, Victor a pu se concentrer sur la dernière difficulté.

Bryan Coquard, Alexis Renard et Simone Consonni, des sprinteurs talentueux

Les coureurs de Cofidis ont également fait preuve d’excellentes performances sur les épreuves de sprint. Sur Paris-Nice, Bryan Coquard et Alexis Renard ont réalisé plusieurs places d’honneur, tandis que Simone Consonni s’est également distingué en Italie. Avec l’aide de Davide Cimolai et Axel Zingle, Simone Consonni s’est classé à plusieurs reprises dans le top 10.

Guillaume Martin, une belle tentative

Lors de la course Tirreno-Adriatico, Guillaume Martin a tenté de prendre l’ascendant sur les autres coureurs en portant une attaque à 26 km de l’arrivée. Il a réussi à créer un écart de plus de trente secondes, mais a finalement été rattrapé à trois kilomètres de l’arrivée. Malgré cela, il a montré sa bonne condition physique en terminant à la 19ème place.

Le programme à venir

Les coureurs de Cofidis participeront à la Danilith Nokere Koerse et au Grand Prix de Denain la semaine prochaine, avant de s’engager sur le Tour de Normandie féminin du 17 au 19 mars. L’équipe pour ces épreuves sera composée de P. Allegaert, A. Carvalho, E. Finé, W. Kreder, C. Noppe, J. Wallays et M. Walscheid.