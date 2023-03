Raccourcie de 2,1 km pour éviter les vents violents au sommet du Sassotetto, la cinquième étape du Tirreno-Adriatico a donné le même vainqueur que la quatrième et cette fois Primoz Roglic a également pris la tête de la course grâce bonus de temps, succédant à Lennard Kämna qui a également fait partie du groupe de tête de dix-sept coureurs après que le seul attaquant Damiano Caruso ait été ramené à 700 mètres de l’arrivée.

Roglic a devancé Giulio Ciccone tandis que Tao Geoghegan Hart a complété le podium de l’étape devant trois coureurs de Bora-Hansgrohe : Jai Hindley, Lennard Kämna et Alexandr Vlasov. Roglic a remporté trois maillots de leader avec le classement par points et les KOM en plus du classement général.

Selon Roglic, l’étape de vendredi a été plus difficile que celle de jeudi. « J’ai beaucoup souffert aujourd’hui. Heureusement, les gars m’ont tiré d’affaire et m’ont permis de me battre pour la victoire. Je suis content d’avoir terminé. J’ai déjà accompli plus que ce que j’avais prévu ».

L’une des raisons pour lesquelles Roglic voulait participer à Tirreno-Adriatico était de s’habituer à ses (nouveaux) coéquipiers. Kelderman, qui est actuellement cinquième au classement général, est l’un des coureurs qui participera au Giro d’Italia avec Roglic. « Il est crucial de développer une relation positive entre nous. Aujourd’hui, nous avons montré que c’était le cas. »

Le classement de la 5ème étape de Tirreno Adriatico 2023

1 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma) – 165.6 km en 4h38’32 », vitesse moyenne 35.673 km/h

2 – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) st

3 – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) st

Classement général

1 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) a 4″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 12″