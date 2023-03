Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté, ce dimanche, la 58ème édition de Tirreno Adriatico. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s’est lui imposé lors de la 7ème et dernière étape au sprint. Dans les rues de San Benedetto del Tronto, le Belge devance Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla) et Alberto Dainese (Team DSM). Philipsen signe sa deuxième victoire de la semaine en Italie. Après avoir remporté trois étapes, Primoz Roglic s’adjuge le classement général et fait le plein de confiance à quelques semaines du Giro. Joao Almeida (UAE Team Emirates) prend la 2ème place devant Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), qui complète le podium. Premier Français, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) prend la 10ème place du général.

Le classement de la 7ème étape de Tirreno Adriatico