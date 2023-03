Lors de la 3ème étape de Paris-Nice, ce mardi 2 mars, les coureurs de Jumbo-Visma ont montré leur supériorité sur le chrono par équipes revisité par l’organisation, parcourant les 32,2 kilomètres en tête. Tobias Foss, champion du monde de la discipline en individuel, a idéalement emmené son coéquipier Jonas Vingegaard, qui a réussi à reprendre du temps sur tous ses adversaires, y compris le leader Tadej Pogacar, concédant 23 secondes seulement sur le Danois. Le maillot jaune a également changé de mains, passant de Mads Pedersen (Trek-Segafredo) à Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), qui a pris la deuxième place du chrono (+1 ») derrière Vingegaard. La formation Jayco AlUla de Simon Yates a complété le podium (+4 »).

Un chrono par équipe exigeant

La nouvelle déclinaison du chrono par équipes, le premier disputé depuis 30 ans sur Paris-Nice a été organisé selon un règlement très particulier, les temps réalisés individuellement étant pris en compte pour le classement général. Cette nouvelle version a été jugée innovante, mais exigeante. Les éléments soumettant les formations à un fort vent défavorable sur la deuxième moitié du tracé et les obligeant à sacrifier certains de leurs membres. Cette difficulté a été rencontrée par la quasi-totalité des équipes, mais Jumbo-Visma a réussi à faire la différence grâce à l’effort de Tobias Foss, qui a permis à Vingegaard de conserver la victoire d’un cheveu.

Jonas Vingegaard : « C’est incroyable d’avoir autant de gars forts avec moi. Nous nous sommes entraînés plusieurs fois avant aujourd’hui et je pense que nous avons fait du bon travail à la fois à l’entraînement et aujourd’hui. »

Si certaines formations attendues ont déçu, comme Soudal Quick-Step (7e, +39 ») ou INEOS Grenadiers (10e, +48 »), deux collectifs peu attendus ont réussi à se hisser dans le top 5 : Groupama-FDJ avec Stefan Küng et David Gaudu en 4ème place (+14 ») et EF Education-EasyPost qui a manqué la victoire pour une petite seconde. Cette étape a été marquée par la supériorité de Jumbo-Visma et la performance solide de Magnus Cort Nielsen qui a pris le maillot jaune. La compétition continue avec la 4ème étape de Paris-Nice.

« Je suis très heureux », a déclaré Magnus après la course. « Vous savez, on ne peut pas s’attendre à arriver en jaune, mais nous rêvions beaucoup aujourd’hui. Nous avons une équipe très forte pour ce contre-la-montre par équipes, donc ce n’est pas complètement inattendu. »

Le classement de la 3ème étape de Paris-Nice 2023

Le maillot de leader passe des épaules d’un Danois à un autre, tandis qu’un troisième réalise une bonne opération au classement général… et un quatrième, Jonas Gregaard, porte toujours le maillot à pois ! Et Mads Pedersen, déshabillé du maillot jaune et blanc, roulera demain en vert.