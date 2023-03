La 81ème édition de Paris-Nice débute ce dimanche 5 mars. Les coureurs s’élanceront pour 8 jours de course. Voici le parcours et les favoris de Paris-Nice 2023.

Ce dimanche s’élance la 81ème édition de Paris-Nice. 8 étapes attendent les coureurs dont un contre-la-montre par équipes, deux étapes plates, trois étapes vallonnées et deux dernières étapes de montagne. Créée en 1933, Paris-Nice fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s’était imposé devant Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) et Daniel Martinez (Ineos Grenadiers). Cette année, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’affronteront pour la première fois de la saison.

Le parcours de Paris-Nice 2023

05/03 – Étape 1 : La Verrière → La Verrière (169,5 km)

Cette première étape ne sera pas de tout repos. Tout au long du parcours, plusieurs côtes, courtes, mais raides, seront à escalader comme la côte de Milon-la-Chapelle (500 m à 12%) mais aussi la côte des dix-sept tournants( 1,5 km à 4,7%), dont le sommet se situe à 6 kilomètres de l’arrivée.

06/03 – Étape 2 : Bazainville → Fontainebleau (164 km)

Contrairement à la veille, le profil de cette deuxième étape est propice à une arrivée groupée. On devrait assister à un sprint massif dans les rues de Fontainebleau, au terme des 164 km de course.

07/03 – Étape 3 (CLM par équipes) : Dampierre-en-Burly → Dampierre-en-Burly (32,2 km)

Pour la première fois depuis 30 ans, un contre-la-montre par équipes sera disputé sur Paris-Nice. Les équipes s’élanceront pour 32 kilomètres autour de Dampierre-en-Burly et le temps de chaque équipe sera enregistré sur le premier coureur de l’effectif qui passe la ligne !

08/03 – Étape 4 : Saint-Amand-Montrond →La Loge des Gardes (165 km)

Début des choses sérieuses lors de cette quatrième étape avec une arrivée inédite en haut de la Loge des Gardes (6,7 km à 7,1%). Dès le quatrième jour de course, on devrait avoir une explication entre les favoris au général.

09/03 – Étape 5 : Saint-Symphorien-sur-Coise → Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,5 km)

Malgré un début d’étape vallonné, les 212,4 km de course seront majoritairement plats et seront propices à une arrivée groupée. Les sprinters devront toutefois s’accrocher dans la dernière difficulté, la côte d’Aleyrac (4,5 km à 4,3%), située à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

10/03 – Étape 6 : Tourves → La Colle-sur-Loup (197,5 km)

Lors de cette 6ème étape, les puncheurs seront gâtés. Tout au long du parcours, plusieurs côtes, avec de forts pourcentages, seront à escalader par les coureurs. Après avoir traversé Tourrettes-sur-Loup, avec un passage à 12%, la fin d’étape sera rapide avec une longue descente vers la Colle-sur-Loup.

11/03 – Étape 7 : Nice → Col de la Couillole (143 km)

Cette 7ème étape s’annonce décisive pour la victoire finale. Après la longue ascension de la côte de Tourette-du-Château (17,8 km à 4,6%), les coureurs se dirigeront vers la vallée de la Tinée pour aborder la montée finale du col de la Couillole (15,7 km à 7,1%).

12/03 – Étape 8 : Nice → Nice (117,5 km)

Comme lors de la dernière édition, la dernière étape niçoise s’annonce courte, mais intense. La bagarre finale pour le général aura lieu dans le col d’Èze (6km à 7,6%) avant une longue descente vers la ligne d’arrivée à Nice.

Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

« C’est forcément impressionnant de prendre le départ de mon tout premier Paris-Nice. Je vais sur cette épreuve comme je l’ai toujours fait depuis le début de ma carrière, avec ambition, mais aussi humilité. J’ai un peu plus de pression, mais je demeure tranquille, serein, car je sais qu’avec toute l’équipe Arkéa-Samsic, nous allons essayer de faire du mieux possible. Je peux m’appuyer sur mon équipe. D’ailleurs, récemment, un stage a été organisé, par notre manager sportif, Théo Ouvrard, dans le Sud de la France. Nous sommes allés reconnaître les trois dernières étapes de cette édition de la « course au soleil ». Cela m’a permis de prendre mes marques. Je connais désormais le tracé des trois derniers jours de course. Il s’agit pour moi d’un avantage. J’ai moins d’incertitudes à ce sujet, car je sais où je vais mettre mes roues. C’est un véritable atout pour moi ».

Les favoris de Paris-Nice 2023





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Impressionnant sur le Tour d’Andalousie, le Slovène sera le grand favori.





Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Avec 4 victoires en 3 jours de course cette saison, le Danois est en grande condition.





Daniel Martinez (Ineos Grenadiers)

Récent vainqueur du Tour de l’Algarve, Martinez sera à surveiller.





Simon Yates (Team Jayco AlUla)

Dauphin de Roglic l’an passé, le Britannique aura une belle carte à jouer.





Tobias Foss (Jumbo-Visma)

Le champion du monde du contre-la-montre devrait être à l’aise sur ce tracé.





Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo)

2ème de l’Étoile de Bessèges, le danois réalisé un très bon début de saison.





Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

Le Vainqueur du Tour 06-83 tentera de poursuivre sur sa lancée.





Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

Vainqueur du GP La Marseillaise et de l’Étoile de Bessèges, il est en forme.





David Gaudu (Groupama-FDJ)

2ème de la Faun-Ardèche Classic, le Breton monte en puissance.





Romain Bardet (Team DSM)

L’Auvergnat voudra se tester lors de cette semaine de course.

Comment suivre Paris-Nice 2023 ?

Toutes les étapes seront à suivre en direct sur France 3 et Eurosport 2.