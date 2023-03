Comme attendu, la deuxième étape reliant Bazainville à Fontainebleau s’est terminée par un sprint final. Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté la victoire dans les derniers mètres, juste devant Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Magnus Cort Nielsen (EF Education EasyPost). Le coureur victorieux du jour a également revêtu le maillot jaune en franchissant la ligne d’arrivée. Après une étape de 163,7 km sans grande surprise, Jonas Gregaard (Uno-X Pro) a parcouru en solitaire 107 km et est passé seul sur les deux cols de troisième catégorie, s’emparant ainsi du maillot à pois.

Il s’agit du deuxième succès sur Paris-Nice pour l’ancien champion du monde, qui s’empare de plus du maillot de leader de la course qu’il portera sur le chrono par équipes de demain. Au classement général, il devance de deux secondes Tadej Pogacar, qui s’est à nouveau employé à saisir les six secondes de bonifications en jeu sur le sprint intermédiaire également placé dans le final.

Mads Pedersen suite à sa victoire : « C’est bien de gagner à nouveau. C’était un sprint très mouvementé, l’équipe a vraiment bien fait pour m’éviter les ennuis, avec une avance parfaite. »

Classement de l’étape 2 – Paris Nice 2023

1. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en 3h28’57’’

2. Olav Kooij (Jumbo-Visma) m.t.

3. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost)

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en 7h19’35’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) à 2’’

3. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) à 4’’