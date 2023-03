La première arrivée en altitude de la semaine sur Paris-Nice promettait une explication musclée dans la montée à la station de la Loge-des-Gardes. Les échappés du jour ont abdiqué devant la détermination des coureurs d’UAE à propulser leur leader pour combler le retard pris la veille dans le contre-la-montre par équipes. Dans la montée finale, c’est bien Tadej Pogacar qui s’est montré dominateur, bien qu’il ait été obligé de faire route jusque dans les derniers mètres avec David Gaudu, convaincant dans sa contre-attaque à 3,5 km de l’arrivée. Sur la ligne d’arrivée, le Slovène devance le Français et prend le maillot jaune et blanc, tandis que Jonas Vingegaard a lâché du terrain dans les deux derniers kilomètres. Le Danois occupe la 3e place du classement provisoire, à 44’’ du nouveau leader.

Tadej Pogacar au sujet de sa victoire

« L’étape d’aujourd’hui a été vraiment nerveuse toute la journée, en particulier dans le secteur plat où nous avons dû faire face à des vents latéraux. Mon équipe a fait un travail parfait tout au long de la journée et, dans la dernière montée, Felix Grossschartner a été superbe. Quand Gaudu a attaqué, je savais qu’il ne fallait pas lui laisser trop d’espace, je savais que j’avais de bonnes jambes, j’ai donc attaqué pour le rattraper et j’ai gagné. Avant cela, Vingegaard avait attaqué et j’ai attendu un peu avant de faire mon coup dans un secteur difficile de la montée : il ne s’est pas rapproché tout de suite et il a perdu des secondes. Je n’avais pas l’intention de prendre le maillot de leader aujourd’hui, mais on ne peut pas dire non au jaune, donc je suis content pour le maillot ».

Aurélien Paret-Peintre : « Mon meilleur résultat en UCI World Tour »

« C’est une très belle performance, c’est mon meilleur résultat en montagne en UCI World Tour. Je n’ai pas à rougir. C’est de bon augure pour la suite de ce Paris-Nice. J’étais vraiment bien toute la journée. Mes coéquipiers ont fait du super boulot. Mikaël (Cherel) a monté très fort le pied et m’a bien placé. Je suis parvenu à sortir du groupe des poursuivants sur le replat qu’il y avait dans le final. Je suis vraiment heureux de cette quatrième place. Désormais, le but sera de grimper au classement général pour accrocher un nouveau top 10. On sait que samedi, l’étape devrait se résumer à une course de côte vers le col de la Couillole mais vendredi et dimanche, il pourrait y avoir plus d’opportunités. Aller chercher une victoire d’étape d’ici la fin de ce Paris-Nice serait bien aussi. »

Classement de l’étape 4 de Paris-Nice

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en 4h01’17’’

2. David Gaudu (Groupama-FDJ) à 1’’

3. Gino Mäder (Bahrain Victorious) à 34’’

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en 11h55’00’’

2. David Gaudu (Groupama-FDJ) à 10’’

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à 44’’