La sixième étape de Paris-Nice, qui devait se dérouler entre Tourves et La Colle-sur-Loup sur un parcours difficile de 197 km, a été annulée en raison des vents exceptionnellement violents de la tempête Larisa, soufflant jusqu’à 140 km/h et ayant provoqué plusieurs chutes d’arbres dans la région.

Une étape raccourcie avant son annulation pour raisons de sécurité

Initialement, la décision avait été prise de raccourcir l’étape en début de matinée, en ne parcourant que les 80 derniers kilomètres entre La Fontaine d’Aragon et La Colle-sur-Loup. Après un défilé à Tourves, les cyclistes étaient rentrés dans leur car pour se rendre sur la ligne de départ. Cependant, malgré cette limitation, les vents violents ont continué de souffler tout au long de la journée, entraînant des chutes d’arbres sur le circuit final de La Colle-sur-Loup et forçant l’annulation complète de la sixième étape.

Une étape piège pour Tadej Pogacar

Cette sixième étape avait tout du piège pour les leaders, notamment Tadej Pogacar, qui l’avait pointée du doigt, la jugeant dangereuse pour son maillot jaune. Avec cinq côtes répertoriées et des passages effrayants sur des petites routes et dans le vent que l’on n’imaginait pas si puissant, le spectacle était annoncé. Le Slovène conserve donc son maillot jaune avec six secondes d’avance sur David Gaudu (Groupama-FDJ) et 46 sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui disposent désormais d’une cartouche de moins pour renverser un Pogacar qui semble très fort cette semaine.

Une reprise sur les routes demain pour la 7ème étape

La bataille pour le classement général devra donc attendre les prochaines étapes, soit au sommet de La Couillole samedi pour la 7e étape ou sur la traditionnelle 8e étape de Nice dimanche. Les équipes et leurs staffs devront donc sans doute retravailler leur stratégie pour ces prochaines étapes.