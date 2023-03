Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape de Paris-Nice. Le sprinter néerlandais s’est imposé au sprint dans les rues de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il devance le maillot vert Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step). À 21 ans, Kooij signe la 16ème victoire de sa jeune carrière. Au classement général, David Gaudu (Groupama-FDJ) a pris 4″ de bonification au sommet de la côte d’Aleyrac et pointe désormais à 6″ du maillot jaune, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

« C’est la plus belle victoire de ma carrière jusqu’à présent », a déclaré Kooij, qui n’en croyait pas ses yeux. « Je suis très reconnaissant à l’équipe. Le travail d’Edoardo dans les dernières étapes de la course a été phénoménal. J’avais l’impression d’être trop loin dans le dernier kilomètre, mais nous avons choisi le bon côté du rond-point et rattrapé quelques mètres. Edoardo m’a ensuite parfaitement placé à l’avant et j’ai dépassé Pedersen. Cette victoire signifie beaucoup pour moi. C’était l’un de mes objectifs pour ce printemps. Je sais que dans un bon jour, je peux battre n’importe qui. Cette confiance n’a fait que croître. »

Kooij avait déjà obtenu quelques bons résultats cette saison et sentait que la victoire au plus haut niveau se rapprochait de plus en plus. « J’ai été proche à plusieurs reprises cette saison, et nous avons obtenu de bons résultats ensemble, mais pour un sprinteur, seule la victoire compte. C’est cool de pouvoir le faire au plus haut niveau. Cela fait du bien de remporter une nouvelle étape après avoir gagné le contre-la-montre par équipes« . La victoire de Kooij est la dixième de la saison pour l’équipe Jumbo-Visma.

Le classement de la 5ème étape de Paris-Nice 2023